Engie: compte investir dans le gaz renouvelable avec CMA-CGM information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 12:40

(CercleFinance.com) - Engie et le Groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques ont annoncé hier soir leur volonté de co-investir dans le projet Salamandre, soit 'la première unité industrielle et commerciale de production de biométhane' et leur intention de produire d'ici 2028, jusqu'à 200000 tonnes de gaz renouvelables par an, dans le monde pour les besoins de CMA CGM et de l'industrie du shipping.



Avec un actionnariat industriel détenu en majorité par ENGIE et par le Groupe CMA CGM, l'implantation du site est pressentie au Havre.



L'unité sera alimentée par de la biomasse sèche issue des filières locales de bois-déchet, et de combustibles solides de récupération, et utilisera la technique de la pyrogazéification.Le site vise une production annuelle de 11000 tonnes de biométhane à partir de 2026.



La décision d'investissement par les deux groupes est programmée pour fin 2022. Une demande de soutien a été déposée auprès du Fonds innovation de la Commission européenne.