Engie: compte accélérer sa croissance durable information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 15:32

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Engie a annoncé accélérer sa croissance dans la transition énergétique.



Le groupe industriel énergétique prévoit ainsi 22 à 25 milliards d'euros d'investissements de croissanceentre 2023 et 2025, ce qui constitue uneaugmentation de 50 %par rapport à 2021-2023, 'avec une allocation de capital rigoureuse'.



Les objectifs renouvelables sont confirmé avec une croissance annuelle de4 GWentre 2022 et 2025 et de6 GWentre 2026 et 2030 et 50 GWde capacités installées en 2025 et80 GWen 2030.



Engie prévoit aussi une montée en puissance des capacités flexibles et des gaz renouvelables avec des objectifs ambitieux en 2030, soit environ10 GWde capacités de batteries, environ10 TWhde production de biométhane par an et environ4 GWde capacités de production d'hydrogène.