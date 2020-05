Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : choisi pour un projet à Hawai Cercle Finance • 25/05/2020 à 14:05









(CercleFinance.com) - Engie annonce que Hawaiian Electric Company a choisi le projet de sa filiale Engie EPS comme l'un des seize figurant dans le groupe final des projets pour la phase 2 de son projet de production d'énergie renouvelable variable et de stockage d'énergie. Le projet choisi consiste en une installation d'énergie solaire d'une capacité de 60 MWAC couplé à 240 MWh de stockage sur batteries. Engie EPS fournira le système de batteries et agira en tant que fournisseur de solutions de stockage complètes et intégrateur de systèmes. Le projet devrait être mis en service en 2023. Engie, ainsi que les autres développeurs, vont à présent entamer la phase de négociation des contrats bilatéraux avec Hawaiian Electric pour parvenir à un accord acceptable d'achat d'électricité sur 25 ans.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.16%