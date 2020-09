Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : cession des parts dans Engie EPS envisagée Cercle Finance • 24/09/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir décidé d'évaluer les options stratégiques pour Engie EPS, y compris l'éventuelle cession de sa participation dans cette société spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie. Le groupe énergétique précise toutefois qu'il 'continuera à développer activement les solutions de stockage d'énergie par batteries dans le monde, en particulier en association avec la production d'énergie renouvelable'.

