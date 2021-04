ENGIE cède sa participation de 60,5% dans Engie EPS SA au taïwanais TCC

(AOF) - Engie a annoncé hier soir la signature d'un accord portant sur la cession de sa participation de 60,5% dans Engie EPS SA, un des principaux fournisseurs et intégrateurs de systèmes de stockage et d'e-mobilité, au groupe industriel taïwanais TCC. Cette cession s'inscrit dans la stratégie de simplification du groupe, réduira sa dette financière nette d'environ 165 millions d'euros et génèrera une plus-value d'environ 80 millions d'euros.

"Engie a la ferme conviction que pour accélérer en matière de neutralité carbone, il est indispensable d'allier solutions de stockage à la production d'énergies renouvelables, a déclaré la société dans un communiqué. Le Groupe a décidé de se concentrer sur son expertise en tant que développeur et propriétaire d'actifs ainsi qu'en tant qu'intégrateur de solutions, plutôt que de posséder et de développer directement des technologies de stockage d'énergie".

À l'issue de cette cession, soumise aux approbations et aux autorisations règlementaires habituelles, Engie affirme qu'elle poursuivra des partenariats commerciaux avec Engie EPS SA et d'autres grands fournisseurs de solutions de stockage sur le marché.

