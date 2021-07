Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : cède 11,5% de GRTgaz au groupe Caisse des Dépôts information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 11:23









(CercleFinance.com) - La Caisse des Dépôts et sa filiale CNP Assurances annoncent aujourd'hui la signature d'un accord engageant avec Engie pour l'acquisition d'une participation complémentaire de 11,5% au capital de GRTgaz, filiale d'Engie. A l'issue de cette opération, le groupe Caisse des Dépôts détiendra 39% de GRTgaz, les 61% restants appartenant à Engie et aux salariés de GRTgaz. Cet accord valorise les fonds propres du groupe GRTgaz à 9,75 MdsE pour une valeur d'entreprise de 14,6 MdsE. Engie continuera de consolider GRTgaz comptablement et la cession permettra de réduire la dette financière nette d'Engie de 1,1 MdE. La transaction devrait être finalisée avant le 31 décembre 2021, sous réserve de l'obtention des approbations et autorisations habituelles.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -2.93%