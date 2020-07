Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie Brésil annonce le rachat des 10% de TAG détenus par Petrobras Reuters • 21/07/2020 à 01:25









BRASILIA, 21 juillet (Reuters) - La filiale d'Engie ENGIE.PA au Brésil a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Petrobras PETR4.SA pour racheter les 10% du réseau de gazoducs TAG détenus par le groupe pétrolier public brésilien. Dans un communiqué, Engie Brésil EGIE3.SA a indiqué que GDF International et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) allaient verser 187,5 millions de dollars à Petrobras pour les parts restantes. Petrobras avait vendu 90% des parts de Transportadora Associada de Gas (TAG) à Engie Brésil et à la CDPQ pour 8,6 milliards de dollars en avril 2019. (Jamie McGeever et Roberto Samora; version française Jean Terzian)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.29% PETROBRAS PFD Sibe 0.00%