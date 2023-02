Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : bondit vers 14,4E information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - Complètement à contre courant du CAC40 (-1%), Engie bondit vers 14,4E et pourrait re-tester son zénith des 14,63E du 14 décembre et du 21 février 2022 au cours des prochaines heures.

Les 14,6E constituent un double obstacle majeur: en cas de franchissement, un nouveau potentiel en direction de 16,8E (record absolu) serait libéré.





