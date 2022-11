Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : bondit vers 14,2E grâce à de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 12:25









(CercleFinance.com) - Engie grimpe vers 14,2E grâce à de bons résultats (le chiffre d'affaire bondit de +85%) et semble filer tout droit vers un re-test du record annuel des 14,6E du 10 février dernier.

L'objectif suivant serait le retracement du zénith historique des 16,8E du 19 février 2020.







Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.95%