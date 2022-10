Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Engie gagne près de 3% avec des propos favorables de la part d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' malgré un objectif de cours ajusté de 18,5 à 17 euros, avec des estimations à présent 18% et 8% au-dessus du consensus 2023-24.



'Le risque réglementaire se dissipe et laisse entrevoir un scénario qui reste encourageant à moyen terme', juge l'analyste, ajoutant que 'sur les cours actuels, le rendement est supérieur à 10% alors même qu'il reste soutenable d'un point de vue du cash-flow'.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.43%