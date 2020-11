Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : bien orienté après ses trimestriels Cercle Finance • 13/11/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - Engie prend 3% en début de séance, après la publication d'un résultat opérationnel courant (ROC) de 2,8 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2020, en baisse de 24,3% en organique par rapport à la même période en 2019. Le groupe énergétique met en avant toutefois, apre?s un deuxie?me trimestre significativement impacte?, une croissance organique de 2% du ROC au troisie?me trimestre par rapport a? l'anne?e dernie?re, gra?ce a? la croissance des renouvelables. Affirmant 'be?ne?ficier d'une stabilite? et d'une bonne visibilite? pour la plupart de ses activite?s', Engie déclare pre?voir d'atteindre un ROC et un résultat net part du groupe dans les fourchettes indique?es pour 2020.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.57%