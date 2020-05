Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : baisse de 6,6% du ROC au 1er trimestre Cercle Finance • 12/05/2020 à 09:07









(CercleFinance.com) - Engie affiche au 31 mars 2020 un résultat opérationnel courant de 1,9 milliard d'euros, en recul de 6,6% en brut et de 2,1% en organique (+2,1% hors effet négatif des températures en France) 'démontrant une performance résiliente'. L'Ebitda du groupe énergétique ressort à 3,1 milliards d'euros, en baisse de 1,8% en brut et en hausse de 1,4% en organique, pour un chiffre d'affaires au premier trimestre de 16,5 milliards, en repli de 3,7% en brut et en organique. 'Les développements progressifs de la crise du Covid-19 ont affecté nos activités solutions clients dès mars. Nos activités renouvelables, nucléaire et gestion d'énergie ont cependant continué à enregistrer des performances organiques satisfaisantes', explique-t-il.

