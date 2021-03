ENGIE : baisse de 4,1% des tarifs réglementés du gaz en avril

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Au 1er avril 2021, les tarifs réglementés hors taxe d'Engie baissent de 4,1 % par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er mars 2021. Cette baisse pour le mois d'avril s'explique par une moindre demande en gaz naturel liée à la remontée des températures et par la baisse des prix du gaz naturel liquéfié en Asie et en Europe. Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie ont baissé en tout de 12,9 %. Leur niveau reste également inférieur à celui de 2015.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.