Engie : baisse de 36% du résultat net récurrent annuel

(CercleFinance.com) - Engie publie au titre de 2020 un résultat net récurrent part du groupe en baisse de 36,5% à 1,7 milliard d'euros et un EBITDA en recul de 10,5% à 9,3 milliards, pour un chiffre d'affaires en contraction de 7,2% à 55,8 milliards (-5,7% en organique). Pour 2020, le conseil d'administration a proposé d'établir le ratio de distribution à 75%, dans le haut de la fourchette, soit un dividende de 0,53 euro par action, qui sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'AG du 20 mai. Pour 2021, le groupe énergétique prévoit un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,3 à 2,5 milliards d'euros, objectif qui repose sur des fourchettes indicatives d'EBITDA de 9,9 à 10,3 milliards et de ROC de 5,2 à 5,6 milliards.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.71%