Engie : aurait lancé une présélection des banques conseils

(CercleFinance.com) - Engie aurait fait une présélection des banques conseils pour la cession de certaines de ses activités de services indique Bloomberg. Cette opération représente l'une des plus grandes cessions jamais réalisées par le groupe français selon des personnes interrogées par l'agence de presse. BNP Paribas, Credit Suisse et Lazard auraient été présélectionnés pour des rôles potentiels, selon ces personnes. Engie n'aurait pas encore finalisé les mandats de conseil, et il se peut que le groupe n'engage pas toutes les banques sélectionnées. Les banques pourraient aider Engie à étudier les options stratégiques pour les actifs, y compris une vente ou une introduction en bourse, ont déclaré les personnes interrogées par Bloomberg. Le groupe souhaiterait récupérer 5 milliards d'euros selon l'agence de presse pour les opérations, qui comprennent l'installation électrique ainsi que les services pour les systèmes de chauffage et de ventilation.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.45%