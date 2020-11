Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : aurait 4 projets de nouvelles centrales en Belgique Cercle Finance • 30/11/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - Engie aurait quatre grands projets de nouvelles centrales en Belgique indique L'Echo. Ces quatre centrales gaz-vapeur (TGCC ou Turbine à Gaz à Cycle Combiné) représenteraient ensemble une capacité de 2.950 megawatts (MW), soit l'équivalent des quatre centrales nucléaires de Doel précise L'Echo. ' Ces projets permettraient au groupe qui va fermer ses deux centrales nucléaires belges de conserver ses parts de marchés dans le pays ' indique Aurel BGC. ' Comme la France, la Belgique est prête à abandonner une production électrique décarbonée pour la remplacer par des installations fortement émettrices de CO2 ' rajoute Aurel BGC.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.12%