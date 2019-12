Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : augmentation des provisions nucléaires pour Synatom Cercle Finance • 13/12/2019 à 08:15









(CercleFinance.com) - Engie annonce que sa filiale belge Synatom a reçu une décision de la Commission des Provisions Nucléaires (CPN), à l'issue de sa révision triennale, augmentant au total ces provisions de 2,1 milliards d'euros, principalement en raison de la baisse des taux d'intérêt. Etablis au 31 décembre 2018 à 3,50%, les taux sont désormais ramenés à 2,50% pour le démantèlement dont les dépenses débuteront dès l'année prochaine et à 3,25% pour l'aval de cycle dont les dépenses interviendront au cours des prochaines décennies. En outre, Electrabel, allant au-delà de ses obligations légales, prend l'engagement de financer via Synatom l'intégralité du montant des provisions pour l'aval du cycle, soit six milliards d'euros. Ce financement s'échelonnera sur une période se terminant en 2025.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.59%