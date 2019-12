Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : annonce une acquisition dans l'éolien Cercle Finance • 06/12/2019 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Engie annonce ce vendredi l'acquisition de Renvico auprès de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) et de KKR. Renvico exploite 329 MW éoliens installés, dont 142 MW en Italie et 187 MW en France. La société développe également un portefeuille de 300 MW de projets. 'Cette acquisition illustre notre ambition d'accélérer la transition zéro carbone de nos clients', commente Gwenaëlle Avice-Huet, Directrice Générale Adjointe d'Engie.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.72%