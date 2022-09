Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: annonce le succès de la cession de 6 % de GTT information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 09:38









(CercleFinance.com) - Engie a finalisé la cession de 2.224.702 actions de Gaztransport & Technigaz (GTT') au prix de 115,50 euros par action et a ainsi levé 256.953.081 euros dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels exécuté sous la forme accélérée.



En cas d'échange de l'intégralité des obligations échangeables en actions ordinaires GTT émises par Engie en juin 2021, la participation d'Engie au capital de GTT sera réduite à environ 5 %.



Le produit de l'opération sera utilisé pour les besoins généraux de l'activité d'Engie et pour financer la croissance future.



Engie s'est engagé à ce que les actions résiduelles détenues dans GTT fassent l'objet d'un engagement de conservation d'une durée de 1 an qui marque le souhait d'Engie de poursuivre l'accompagnement de GTT dans la transition de sa recomposition actionnariale.



Les opérations de règlement-livraison devraient avoir lieu autour du 20 septembre 2022.





