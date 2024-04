Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: acquisition dans le biométhane aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Engie fait part de l'acquisition de deux nouvelles unités de production de biométhane aux Pays-Bas, ses premières installations de ce type dans le pays, lui permettant d'accélérer son développement dans le secteur du biométhane en Europe.



Situées à Hardenberg (Overijssel) et Alkmaar (Hollande-Septentrionale), ces deux nouvelles centrales disposent respectivement d'une capacité annuelle de 90 et 47 GWh, avec des possibilités d'extension respectives jusqu'à 150 et 94 GWh.



Ces deux nouvelles acquisitions portent à 1,1 TWh la capacité de production installée d'Engie en Europe. Elles contribuent ainsi à son objectif de 10 TWh de production de biométhane par an à l'horizon 2030 en Europe, annoncé en février 2023.





