Engie : accord énergétique avec l'Université de Georgetown

(CercleFinance.com) - Engie et l'Université de Georgetown (Washington DC, États-Unis) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord énergétique global de long terme visant à renforcer l'infrastructure énergétique de Georgetown, tout en améliorant son efficacité énergétique et en soutenant des objectifs ambitieux de développement durable. Pendant toute la durée de l'accord, Engie assumera la responsabilité de l'amélioration, de l'exploitation et de l'entretien des systèmes électriques, de chauffage, de refroidissement et des systèmes de distribution d'eau. 'Engie est fier de devenir le partenaire énergétique de l'Université de Georgetown pour atteindre ses objectifs de développement durable',a déclaré Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe en charge des Solutions Clients chez Engie. 'Des solutions innovantes seront développées grâce à notre programme de collaboration avec la communauté du campus et nous aideront à exploiter, maintenir et améliorer les installations énergétiques du campus', a-t-elle ajouté.

