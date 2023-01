Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: accord de fourniture de biométhane à Arkema information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature d'un contrat long terme avec Arkema, à compter du 1er janvier 2023, pour la fourniture de 300 GWh/an de biométhane renouvelable en France. 'Cet accord représente à ce jour l'un des plus important contrats privés d'achat de biométhane en Europe', précise la société.



A travers son entité Engie Global Energy Management & Sales ( Engie GEMS) et dans le cadre de ce partenariat de 10 ans, Engie fournira à Arkema 3 TWh de biométhane afin d'accompagner le groupe dans sa démarche de décarbonation.

Il s'agira de réduire 'très significativement' l'empreinte carbone de ses polyamides biosourcés de haute performance Rilsan® polyamide 11 et Pebax® Rnew®.



'Cet accord permettra également de soutenir l'accélération de la filière biométhane dans laquelle Engie est déjà un acteur majeur en France', ajoute Engie.





