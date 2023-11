Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: accord avec Vestas pour un projet éolien information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 13:17









(CercleFinance.com) - Vestas a reçu une commande de 270 MW pour alimenter un projet éolien appartenant à une filiale d'Engie North America aux États-Unis. La commande porte sur 60 éoliennes V163-4,5 MW.



La commande comprend la fourniture, la livraison et la mise en service des turbines, ainsi qu'un contrat de service Active Output Management 5000 (AOM 5000) d'une durée de vingt ans, conçu pour garantir des performances optimisées de l'actif.



' Nous sommes impatients de travailler avec Engie alors qu'il étend son portefeuille d'énergie éolienne à travers les États-Unis et continue de faire progresser la transition vers les énergies propres. La V163-4,5 MW est notre plus récente turbine de grande capacité et est optimisée pour des vitesses de vent faibles à moyennes, ce qui la rend parfaitement adaptée au marché américain ', a déclaré Laura Beane, présidente de Vestas Amérique du Nord.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.32%