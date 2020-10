Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : a pris acte de l'extension de l'offre de Veolia Cercle Finance • 01/10/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration d'Engie a pris acte de l'extension de validité de l'offre de Veolia qui lui a été notifiée hier jusqu'au 5 octobre 2020. Le Conseil se félicite de cette opportunité de rapprochement entre Veolia et Suez. Il se réunira avant l'expiration du délai de validité pour statuer sur l'offre de Veolia. Rappelons que Veolia a décidé hier d'améliorer sa proposition. Le groupe a amélioré le prix de sa proposition d'acquisition des 29,9% de Suez auprès d'Engie en le portant à 18 E par action (coupon attaché). Après l'acquisition du bloc de 29,9% de Suez auprès d'Engie, Veolia ne déposera une offre publique portant sur 70,1% du capital de Suez qu'à la condition qu'elle soit amicale.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.01%