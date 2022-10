Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Engie: a fait l'acquisition de 6 GW de projets aux USA information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 16:00

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé hier avoir fait l'acquisition de 6GW de projets solaires et de stockage par batterie aux Etats-Unis auprès de Belltown Power.



La transaction porte sur 33 projets comprenant 2,7 GW d'énergie solaire, 0,7 GW de stockage couplé et 2,6 GW de stockage autonome par batterie.



' C'est une étape importante vers l'atteinte de notre objectif de 80 GW de capacité renouvelable installée d'ici 2030. En combinant production d'électricité verte et stockage solaire couplé et autonome, ENGIE contribuera à la flexibilité du réseau afin d'améliorer sa fiabilité et sa résilience', a déclaré Paulo Almirante,Directeur Général Adjoint, en charge des Activités Renouvelables, de Gestion de l'énergie et Nucléaires d'ENGIE.