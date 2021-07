Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : +1,5% vers 11,6E, accélération au-dessus de 11,65E ? Cercle Finance • 16/07/2021 à 10:59









(CercleFinance.com) - Engie dsurperforme largement le CAC et gagne +1,5% vers 11,6E : le franchissement de la résistance oblique des 1,65E puis du palier des 11,70E permettrait d'aller chercher les 12E (ex-planche de mars et avril) puis les 12,25E dans la foulée.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.98%