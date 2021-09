Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enertime : un projet remporté dans les Hauts-de-France information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 12:33









(CercleFinance.com) - Enertime s'adjuge près de 5% en Bourse ce mercredi après avoir été de nouveau sélectionné par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, dans le cadre d'un projet de valorisation du gaz. La 'cleantech' indique que sa filiale Energie Circulaire a été retenue pour recevoir une subvention de l'ordre de cinq millions d'euros liée à la réalisation d'un projet dans les Hauts-de-France. Le projet vise à récupérer, en utilisant une chaudière à haut rendement, l'énergie contenue dans les gaz de procédé issus de la production d'alliage métallique à haut niveau de pureté. Cette chaudière couplée à une machines à cycle organique de rankine (ORC) de 5 MW permettra la production d'énergie électrique autoconsommée par le site industriel ainsi que, le cas échéant, la distribution ultérieure de la chaleur pour un usage urbain et/ou industriel.

Valeurs associées ENERTIME Euronext Paris +5.70%