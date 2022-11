Enertime signe un contrat de 2,35 millions d'euros en Afrique du Sud

(AOF) - Société industrielle française, Enertime annonce la signature d'un contrat avec la société sud-africaine Environmental & Process Solutions (PTY) LTD, pour la fourniture d'un ORC (machine à Cycle Organique de Rankine). Cette machine à haute température et haut rendement de 2,3 MW sera alimentée par une chaudière biomasse destinée à brûler des coques de noix de Macadamia d'une plantation à Nelspruit, province de Mpumalanga en République sud-africaine. Le contrat d'un montant de 2,35 millions d'euros concerne la fourniture des équipements de l'ORC et l'assistance à la mise en service.

Gilles David, PDG d'Enertime, déclare : " L'augmentation du prix de l'énergie à l'échelle mondiale accélère le déploiement des solutions ORC de notre société dans l'efficacité énergétique et l'économie circulaire. Après la Chine et la Bulgarie, les solutions d'Enertime démontrent encore une fois leur pertinence à l'international qui représente déjà, suivant les années, plus de 50% de notre chiffre d'affaires "

