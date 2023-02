Enertime signe un contrat d’électricité avec Verallia France

(AOF) - Enertime, société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (géothermie et biomasse), annonce la signature du Contrat de vente d'électricité long terme entre Energie Lagnieu, société de projet créée par Energie Circulaire sa filiale d'investissement, et Verallia France, filiale du Groupe Verallia le leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et produits alimentaires.

Le projet, dont la sélection par l'Ademe avait été annoncé le 12 mars 2021 et dont le coût total révisé est de 5,2 millions d'euros, porte sur l'installation d'un ORC de 1,1 MW permettant de transformer en électricité la chaleur fatale générée par les fours à gaz de l'usine pour les besoins du procédé de fabrication de pots en verre blanc du groupe Verallia.

La mission de Maître d'œuvre général pour la conception, construction, installation et mise en service de ce système complet ORC / récupération de chaleur a été confiée à Enertime.

Le début des travaux est prévu avant l'été pour viser une mise en service au mois de septembre 2024.

Ensuite Enertime se verra confier la mission d'exploitation et de maintenance des équipements pour le compte d'Energie Lagnieu pendant toute la durée du Contrat.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.