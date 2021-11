Enertime sélectionné pour un troisième projet ORC

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ces conditions, le groupe spécialisé dans technologies d'efficacité énergétique envisage avec sérénité la signature de plus de 20 millions d'euros de nouveaux contrats de réalisation clés en main de systèmes ORC sur l'année 2022 rien qu'en France et de ce fait un résultat à l'équilibre pour l'année 2023.

(AOF) - Enertime a annoncé avoir été sélectionnée pour la troisième fois cette année par l'ADEME pour une subvention de l'ordre de 1,5 million d'euros dans le cadre de la réalisation d'un nouveau projet ORC de 1,4 MW net de valorisation de la chaleur fatale de l'usine du groupe Recytech, spécialisée dans le recyclage du zinc et située dans les Hauts-de-France. Cette installation devrait permettre de couvrir l'intégralité de la consommation en électricité du site. Les machines ORC d'Enertime permettent de transformer de la chaleur en électricité,

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.