Enertime: séduit par le technologie 'LDES' de Stolect

(CercleFinance.com) - Enertime annonce la signature d'un contrat avec la société Stolect afin de s'équiper de deux trains de turbomachines de 1 MW destinés au stockage journalier d'électricité par stockage de chaleur à haute température, pour une installation sur un site SNCF à Rennes.



Ce projet, sur lequel Enertime et Stolect travaillent depuis deux ans est la première application industrielle de la technologie de stockage d'électricité par conversion thermique développée par Stolect.



' La technologie développée par la société Stolect nous a convaincu dès les premières discussions il y a deux ans', explique Gilles David, directeur général d'Enertime.



Il ajoute que cette technologie dite 'LDES' (Long Duration Electricity Storage) 'permet de stocker massivement de l'électricité sur des dizaines d'heures à coût réduit en augmentant simplement la capacité de stockage de chaleur' et évoque 'une technologie clé pour décarboner les mix énergétiques'.





