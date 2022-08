Enertime remporte un contrat pour la fourniture d'un ORC

(AOF) - Enertime a annoncé la signature d'un contrat avec la société bulgare Kimtech Grup, pour la fourniture d'un ORC à haute température et haut rendement de 1,1 MW pour un incinérateur dans la ville de Varna en Bulgarie. Gilles David, PDG d'Enertime, déclare : " L'augmentation du prix de l'énergie sur le marché européen accélère le déploiement des solutions ORC, Pompes à Chaleur et turbines de détente de gaz de notre société. L'Europe Centrale et les Balkans est une région d'Europe ou les solutions d'Enertime sont particulièrement appropriées. "

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.