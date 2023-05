Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enertime: participation au projet EPHYRA information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - Enertime annonce sa participation au projet EPHYRA, qui débutera officiellement le 1er juin, projet financé au titre du programme Horizon Europe de l'Union européenne et qui recevra une subvention d'environ 17,76 millions d'euros sur cinq ans.



EPHYRA vise à démontrer l'intégration d'une installation de production d'hydrogène renouvelable à l'échelle industrielle en utilisant une technologie d'électrolyse améliorée pour une puissance de 30 MW, qui sera intégrée dans une raffinerie à Corinthe, en Grèce.



Dans ce cadre, Enertime fournira un système ORC innovant récupérant de la chaleur résiduelle à basse température pour fournir 1 MW d'électricité décarbonée à un système d'électrolyse et recevra une subvention de deux millions d'euros pour ce système.





