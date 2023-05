Enertime : participation au projet Ephyra

(AOF) - Enertime, société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (géothermie et biomasse), annonce sa participation au projet Ephyra, qui débutera officiellement le 1er juin 2023. Le projet a été financé au titre du programme Horizon Europe de l'Union européenne et recevra une subvention d'environ 17,76 millions d'euros sur 5 ans.

EPHYRA a pour objectif de démontrer l'intégration d'une installation de production d'hydrogène renouvelable à l'échelle industrielle en utilisant une technologie d'électrolyse améliorée pour une puissance de 30 MW.

L'électrolyse à grande échelle sera intégrée aux opérations industrielles de la raffinerie de Motor Oil Hellas (MOH) à Corinthe (Grèce), l'une des premières raffineries d'Europe et le plus grand complexe industriel privé de Grèce. La production industrielle intégrée d'hydrogène renouvelable sera développée autour d'un principe d'économie circulaire et de symbiose industrielle.

Le projet est coordonné par MOH.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.