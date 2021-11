Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enertime : nouveau contrat dans les Hauts-de-France information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - L'action Enertime signe l'une des plus fortes progressions de la Bourse de Paris lundi matin, le spécialiste de l'efficacité énergétique ayant remporté un nouveau contrat dans les Hauts-de-France. A 10h00, le titre gagne 9% quand l'indice CAC All Shares avance de 0,2% au même moment. L'action accuse encore un repli de l'ordre de 38% depuis le début de l'année. Dans un communiqué paru dans la soirée de vendredi, Enertime indique avoir été sélectionné pour la troisième fois cette année par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, pour recevoir une subvention de l'ordre de 1,5 million d'euros. Aux termes de l'accord, l'entreprise va être chargée de mener un nouveau projet de récupération de la chaleur industrielle (ORC) pour l'usine du groupe Recytech, spécialisée dans le recyclage du zinc. Cette installation estimée à 1,4 MW devrait permettre de couvrir l'intégralité de la consommation en électricité du site, pour un coût total de six millions d'euros. Au vu de ce développement, Enertime dit envisager la signature de plus de 20 millions d'euros de nouveaux contrats de réalisation clés en main de systèmes ORC sur l'année 2022 rien qu'en France, avec un résultat anticipé à l'équilibre dès l'exercice 2023. Pour Gilles David, son PDG, proposer des technologies d'efficacité énergétique devient 'particulièrement pertinent' alors que les prix de l'électricité augmentent fortement en Europe.

Valeurs associées ENERTIME Euronext Paris +9.29%