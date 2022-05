Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enertime: démarrage du projet ORC à Bangkok information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Enertime annonce avoir produit les premiers kWh d'électricité du projet ORC de 1,8 MW installé sur la verrerie de verre plat de Bangkok Glass en Thaïlande, mais aussi avoir signé une nouvelle commande pour une turbine ORC de 1,2 MW en Chine.



'La mise en service du système ORC installé dans la verrerie de Bangkok Glass est une étape essentielle du développement de notre offre de machines à haut rendement pour l'industrie mondiale du verre, de l'acier et du ciment', commente son PDG Gilles David.





