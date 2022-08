Enertime décroche la certification ISO 9001 : 2015

(AOF) - Enertime annonce avoir obtenu, la certification ISO 9001 : 2015. décernée par le TÜV Hessen. Cette certification consacre les engagements de la société à augmenter la satisfaction de ses clients en termes de qualité de service sur toute la chaîne de valeur. Cette démarche, fondée sur l'amélioration continue des processus de l'entreprise, a pour objectif de maîtriser les délais de réalisation ainsi que la fiabilité et la qualité des produits.

La certification ISO 9001 : 2015 intègre l'ensemble des activités d'Enertime, y compris les activités de management et les activités transverses à la conception et la fabrication de turbomachines et machines thermodynamiques.

Pour mémoire, Enertime conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Basée en Ile-de-France, elle regroupe 40 collaborateurs dont 21 ingénieurs. Elle est cotée sur Euronext Growth.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.