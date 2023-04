Enertime crée l'association France Cleantech Industries

(AOF) - Enertime annonce la création de l’association France Cleantech Industries. Créé par un collectif de PME et start-up françaises à la pointe de l'innovation industrielle dans les technologies de la transition énergétique, France Cleantech Industries (FCI) est une association loi de 1901 destinée à promouvoir le développement en France de l'innovation industrielle au service de la transition énergétique et de la préservation des ressources de la planète.

L'objectif de FCI est de représenter et de défendre les intérêts collectifs de ses membres auprès des parties prenantes, notamment des pouvoirs publics français et européens, des autorités de régulation, des industriels ainsi que des acteurs financiers.

Elle veut aussi devenir un centre de veille et de concertation sur les évolutions réglementaires, techniques et économiques de la filière et de partage des informations et des bonnes pratiques sur les questions d'intérêt commun.

L'association, neutre vis-à-vis des technologies, accueille en son sein des entreprises développant des solutions diverses (valorisation de chaleur fatale, stockage d'électricité, hydrogène, compression de gaz,...) et concentre son action sur les nécessités communes des PME industrielles françaises.

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.