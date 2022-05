Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Enertime: convention de financement pour un projet information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 09:30

(CercleFinance.com) - Enertime annonce la signature par sa filiale Energie Fouquières d'une convention de financement avec l'ADEME, pour la subvention de 1,5 million d'euros attribuée au projet ORC de 1,4 MW à Fouquières-lès-Lens dans le cadre d'un appel à projet de mars 2021.



Une avance de 20% du montant de la subvention est payée à la signature et le solde sur avancement du projet, qui doit encore faire l'objet d'une autorisation réglementaire et d'une validation technique et contractuelle entre Energie Circulaire et Recytech.



Le projet, dont le montant global est de six millions d'euros, porte sur l'installation d'un ORC de 1,4 MW net destiné à valoriser en électricité l'énergie récupérée sur une unité d'oxydation catalytique en sortie d'un four de recyclage de Zinc de Recytech.