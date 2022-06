Enertime a signé la convention de subvention de 14 millions d'euros avec l'Union européenne

(AOF) - Enertime et Energie Circulaire ont signé avec l'Union Européenne la convention de financement de 14 millions d'euros de subventions incluant respectivement 7,3 millions et 128 000 euros attribués à Enertime et à sa filiale Energie Circulaire. Le projet est financé dans le cadre du programme Horizon Europe. Cette signature est une étape clé dans la réalisation de ce projet qui doit durer quatre ans. Il est réalisé dans le cadre d'un consortium européen piloté par Enertime.

Une gestion des déchets aux forts enjeux

350 millions de tonnes de déchets sont générés annuellement en France. Si 66% sont recyclés, les taux varient selon la nature du déchet. Ainsi seuls 21% des plastiques le sont. Afin de renforcer l'économie circulaire, l'Etat soutient massivement la R&D dans le cadre de la stratégie 3R (« Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux »). Une enveloppe de 370 millions d'euros va y être consacrée. Concernant les déchets dangereux, cette activité est très rentable. En France, les capacités de stockage et de traitement sont tendues comparées aux besoins annuels.