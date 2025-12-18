Energy Transfer suspend le développement de son projet d'exportation de GNL à Lake Charles

Energy Transfer ET.N a déclaré jeudi qu'elle suspendait le développement de son installation d'exportation de gaz naturel liquéfié de Lake Charles en Louisiane pour se concentrer sur l'allocation de fonds à des projets de gazoducs.

La société a déclaré qu'elle restait ouverte aux discussions avec des tiers susceptibles d'être intéressés par le développement du projet.