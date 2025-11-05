Energy Transfer ne donnera pas le feu vert au projet de GNL de Lake Charles avant que 80 % ne soient vendus à des partenaires financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur américain de gazoducs Energy Transfer ET.N ne donnera pas le feu vert financier à son projet de gaz naturel liquéfié de Lake Charles en Louisiane tant que 80% du projet n'aura pas été vendu à des partenaires financiers, ont déclaré les dirigeants de la société mercredi lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.