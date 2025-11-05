 Aller au contenu principal
Energy Transfer ne donnera pas le feu vert au projet de GNL de Lake Charles avant que 80 % ne soient vendus à des partenaires financiers
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 23:36

L'opérateur américain de gazoducs Energy Transfer ET.N ne donnera pas le feu vert financier à son projet de gaz naturel liquéfié de Lake Charles en Louisiane tant que 80% du projet n'aura pas été vendu à des partenaires financiers, ont déclaré les dirigeants de la société mercredi lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Valeurs associées

ENERGY TRANSFER
16,925 USD NYSE +2,36%
