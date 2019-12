Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Energizer : opération validée par la Commission Cercle Finance • 04/12/2019 à 11:27









(CercleFinance.com) - Agissant en tant que régulateur de la concurrence, la Commission européenne a autorisé l'allemand Varta à reprendre certains actifs à l'américain Energizer. De son côté, Energizer devait céder certains actifs afin de pouvoir racheter la division 'piles et éclairage portatif' d'un troisième acteur, Spectrum Brands. 'Energizer était tenue de céder son activité 'piles ménagères et spécialisées' de la marque Varta ou sans marque à un acquéreur approprié. La cession a été proposée par Energizer pour répondre aux préoccupations de la Commission, qui craignait de voir la combinaison d'Energizer et de Spectrum réduire de manière significative la concurrence sur plusieurs marchés des piles et des chargeurs de piles portables de marque, et ce dans un certain nombre de pays de l'Espace économique européen', explique la Commission.

