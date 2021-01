ENERGISME réalise une augmentation de capital de 6 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les fonds seront levés principalement en France et dans le reste de l'Union Européenne auprès d'un cercle restreint d'investisseurs ou d'investisseurs remplissant les critères d'investisseurs qualifiés permettront à Energisme de compléter le financement apporté lors de l'introduction en bourse en Juillet 2020, en vue du financement de sa croissance (BFR) et de l'accroissement de sa force commerciale.

(AOF) - Energisme, éditeur SaaS de la performance énergétique, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 6 millions d'euros par émission d'un maximum de 1 207 384 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. L'Opération porte sur un maximum de 20% du capital social de la Société et les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché d'Euronext Growth Paris.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.