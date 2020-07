ENERGISME entre en Bourse

(AOF) - Energisme a réussi son introduction en Bourse. La société technologique spécialisée dans l'énergie a levé 7,99 millions d'euros via la vente de plus de 1,7 million d'actions au prix de 4,65 euros l'unité. "Grâce aux fonds levés, nous sommes maintenant en ordre de marche pour changer de dimension et proposer un socle numérique pour l'écosystème de la transition énergétique. Merci à tous les collaborateurs, clients, et actionnaires qui ont rendu cette aventure possible... et qui ne fait que commencer !", a commenté Thierry Chambon, directeur Général d'Energisme.

AOF - EN SAVOIR PLUS