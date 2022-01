Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Energisme: en chute après la mise en place d'un financement information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 10:34









(CercleFinance.com) - Energisme dévisse de près de 20% après l'annonce de la mise en place d'un financement d'un montant total maximum de 10 millions d'euros renouvelables sur demande de la société aux termes d'un contrat de financement conclu le 19 janvier.



L'éditeur de logiciels spécialisés dans la performance énergétique précise que ce financement s'opère via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles intégralement réservée à IRIS.



En amont de ce financement, un certain nombre d'actionnaires historiques ont souhaité renouveler leur confiance dans Energisme en réalisant une avance en compte courant d'associés pour un montant total d'environ 300.000 euros.





Valeurs associées ENERGISME Euronext Paris -22.19%