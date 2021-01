ENERGISME a levé 6,07 milliards d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Energisme a levé avec succès 6,07 milliards d'euros. L'éditeur SaaS de la performance énergétique a placé 1207 384 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, au prix unitaire de 5,03 euros, prime d'émission incluse. L'opération représente 16,67% du capital social post-opération de la société. L'opération a fait l'objet d'une très forte demande de la part d'investisseurs français et européens, qui a représenté un montant de 14,89 millions d'euros soit 245,13 % de souscription par rapport au nombre d'actions maximum offert.

