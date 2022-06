Énergies renouvelables : le SER milite pour des mesures d'urgence

(AOF) - Alors que les importations de gaz russe vers la France et l’Europe sont au ralenti depuis la semaine dernière et que les derniers bilans prévisionnels de RTE indiquent un risque accru de déficit de capacités de production électriques pour l’hiver prochain, les énergies renouvelables constituent la seule solution de court terme pour renforcer notre sécurité d’approvisionnement, assure le Syndicat des énergies renouvelables (SER).

Or de nombreux projets renouvelables doivent absorber les surcoûts liés à la crise actuelle et pourraient ne pas voir le jour si des mesures d'urgence ne sont pas adoptées d'ici l'été, précise le syndicat.

" Le SER a proposé une série de mesures, comme l'indexation des niveaux de soutien public ou la possibilité pour les futurs projets de vendre de l'énergie sur le marché avant l'activation de leur contrat. Nous nous tenons aux côtés des responsables politiques pour que ces mesures puissent être mises en œuvre le plus rapidement possible. La sécurité d'approvisionnement devient un enjeu majeur et implique, avant-même toute mesure de simplification qui pourrait être proposée dans une future loi d'accélération, de pouvoir sauver ces projets sur le très court terme " indique Jean-Louis BAL, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER).