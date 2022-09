Energie: Olivia Grégoire demandera "un délai" pour les factures des TPE-PME

La ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire, en déplacement à Lyon vendredi, a indiqué vouloir demander aux fournisseurs d'énergie lors d'une réunion à Bercy la semaine prochaine d'accorder un délai aux TPE-PME afin qu'elles puissent payer les factures dans les "trois à six mois qui viennent".

"Il pourrait être de bon sens d'essayer de redonner du souffle à nos TPE" en "essayant de demander un temps, un délai (aux fournisseurs d'énergie, NDLR) pour pouvoir payer (leurs) factures", sans "pénalité et dans de bonnes conditions" dans les "trois à six mois qui viennent", a déclaré la ministre lors d'un point presse à la sortie d'une visite d'une boulangerie lyonnaise dans le 5e arrondissement de la capitale des Gaules.

Ce sont "des dispositifs qu'on avait mis en place lors de la crise sanitaire" et qui peuvent à nouveau être mis en place, a souligné la déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme.

Avec le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, Mme Grégoire tiendra une réunion le 5 octobre à Bercy avec l'ensemble des fournisseurs d'énergie pour aborder "un certain nombre de sujets" afin de "trouver une solution pour mieux protéger nos petites entreprises".

Au cours de ce déplacement, la ministre a aussi tenu à mettre en garde les TPE-PME sur les contrats frauduleux d'énergie.

"Si vous vous trouvez dans la situation où il faut signer un nouveau contrat d'énergie" et que celui-ci "présente une hausse incompréhensible", "je le répète, ne signez pas!", a-t-elle martelé, leur demandant de saisir le médiateur de l'énergie qui siège à Bercy et qui pourra ensuite faire appel à la direction générale de la répression, des fraudes et de la concurrence.

De son côté, M. Le Maire a également demandé, vendredi matin sur Europe 1, aux fournisseurs d'énergie, des efforts supplémentaires pour garantir des "prix raisonnables" aux PME, les accusant de ne pas suffisamment "jouer le jeu", citant directement TotalEnergies, Engie et EDF.

