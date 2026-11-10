Energie, IA et rendements : l'indice MSCI passe l'infrastructure privée au crible

(Zonebourse.com) - Fournisseur mondial d'outils d'aide à la décision pour les investisseurs institutionnels, MSCI a publié son rapport sur les tendances du marché des infrastructures non cotées basé sur l'analyse de l'indice MSCI Global Quarterly Private Infrastructure Asset Index. Au cours de la dernière décennie, l'infrastructure privée s'est déplacée de la périphérie vers le centre des portefeuilles institutionnels. Les allocations cibles ont progressé, passant de 5,1% en 2023 à une prévision de 6,4% d'ici 2027. Pour autant, les allocations réelles accusent toujours un retard d'environ 100 points de base par rapport à ces objectifs.

Cet indice couvre désormais 422 milliards de dollars de valeur de capitaux propres à travers 917 investissements. Cette profondeur d'analyse permet de décrypter la dynamique interne de cette classe d'actifs. Ce rapport s'articule en deux temps : d'abord le bilan des évolutions passées (croissance du marché, rendements et composition des portefeuilles), puis leurs implications stratégiques (modalités d'accès, mesure de la performance et gestion des portefeuilles).

Une classe d'actifs en pleine mutation : énergie, digital et dynamique de rendement

La première partie de cette étude met en lumière une classe d'actifs dont la morphologie évolue à mesure qu'elle croît. L'énergie et ses actifs connexes représentent désormais près de la moitié des portefeuilles d'infrastructure, tandis que l'infrastructure numérique a bondi de 3,6% de la valeur en fonds propres de l'indice il y a dix ans à un peu moins de 30% aujourd'hui. Depuis juin 2009, l'infrastructure a généré des rendements plus solides et plus réguliers que l'immobilier, même si cette vigueur s'explique en partie par un effet de levier financier non pris en compte dans les indices immobiliers.

Au sein même de l'infrastructure, les résultats affichent une forte dispersion selon MSCI : la dispersion sectorielle moyenne s'établit à 7,4% depuis 2009, contre 3,2% pour l'immobilier. Le déploiement de l'intelligence artificielle constitue aujourd'hui le principal moteur de cet écart, tant de manière directe (via les centres de données qui hébergent les données et le matériel) qu'indirecte, à travers les installations de production électrique qui les alimentent.

Sur les douze mois arrêtés à fin juin 2026, la production d'électricité conventionnelle a enregistré un rendement de 60% pour seulement 6% de l'indice, contribuant à hauteur d'environ 3,8 points de pourcentage au rendement global, tandis que l'infrastructure numérique y a contribué pour environ 3,1 points.

La structure de détention d'un centre de données influence son profil de performance tout autant que l'actif lui-même : les centres de données détenus via des fonds d'infrastructure ont amorcé leur cycle plus tôt et avec moins de volatilité que ceux logés dans des fonds immobiliers. Le profil de risque, la nature des flux de revenus et le cadre réglementaire segmentent les rendements tout autant que le secteur d'activité ou la zone géographique.

Décisions d'investissement : dispersion des actifs, valorisation et effet de taille

La seconde partie de l'étude examine la traduction concrète de ces dynamiques. D'après MSCI, les moyennes masquent d'importantes disparités : au sein de chaque région, l'intervalle interquartile (les 50% d'actifs intermédiaires) présente une dispersion de performance de 13 à 18 points de pourcentage. Les rendements indiciels pouvant s'écarter sensiblement de l'actif médian, la sélection des actifs individuels (stock picking) s'avère souvent plus déterminante que l'allocation géographique.

Les valorisations fondées sur des expertises périodiques constituent un étalon adapté pour le suivi indiciel (benchmarking), mais elles ont tendance à lisser la volatilité et à sous-estimer le risque à l'échelle du portefeuille global. Ce biais justifie le recours à des techniques de dé-lissage (de-smoothing) et à une analyse factorielle des risques pour le dimensionnement des budgets de risque.

La taille des actifs opère comme une arme à double tranchant : si les actifs de taille intermédiaire ont offert la performance la plus régulière depuis 2015, les méga-actifs (dépassant le milliard de dollars, soit 47% de l'indice) ont généré à eux seuls 7,3 points de pourcentage de rendement sur les douze mois clos au 2e trimestre 2026.

Méthodes de mesure, risque climatique et dynamique des flux de trésorerie

Par ailleurs, MSCI souligne que "les choix de mesure conditionnent directement la perception des investisseurs." L'infrastructure non cotée apparaît nettement plus stable que son équivalent coté : alors que l'indice MSCI World Infrastructure a oscillé entre moins de -30% et plus de 35%, les actifs privés sont restés pour l'essentiel confinés dans une fourchette de 10 à 15% depuis 2009.

Le risque climatique physique a tendance à se concentrer sur un nombre restreint d'emplacements stratégiques. Ainsi, dans les zones où la capacité des centres de données croît le plus vite, 79% de la capacité mondiale est implantée sur des marchés fortement exposés à des aléas extrêmes (inondations, vents violents, feux de forêt) ; pourtant, la sélection des sites n'intègre encore que marginalement ce facteur.

Le choix du référentiel d'étalonnage (benchmark) est également déterminant : l'indice mesuré au niveau de l'actif affiche une progression annualisée d'environ 12% par an depuis 2008, contre environ 7% pour les fonds après déduction des frais de gestion et de la commission de surperformance (carried interest).

Enfin, les fonds d'infrastructure fermés enregistrent la dispersion la plus prononcée quant à la profondeur du creux initial de trésorerie (la "courbe en J"). Le rythme prévisionnel des distributions exige ainsi des hypothèses de calendrier plus larges que dans le cadre du capital-transmission (buyout) ou de la dette privée.

MSCI est une société qui développe des outils technologiques et de la recherche avancée pour les investisseurs institutionnels. Elle crée et calcule aussi des indices financiers qui servent de référence aux gérants de fonds du monde entier.

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